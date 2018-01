Ekonomika 2017

Koruna sílí, mzdy prudce rostou, nezaměstnanost je rekordně nízká. Mezi firmami panuje optimismus. Češi se ale také rychle zadlužují, i když z nich má velká část problémy s výpočtem jednoduchého úroku. Každý desátý Čech je navíc v exekuci.

Hospodářské noviny vám přinášejí zprávu o zemi, která zažívá ekonomicky jedno z nejúspěšnějších období v historii. Možná ale právě proto přehlíží některé bobtnající problémy.

Kde všichni jsou?

Firmám chybí už minimálně 214 tisíc zaměstnanců, což je historický rekord. Na úřadech práce je zároveň přihlášených 265 tisíc uchazečů. Pokud bude trend pokračovat, poprvé v historii bude v Česku více volných míst než nezaměstnaných osob. Trh práce je proto napnutý a mzdy prudce rostou.

Za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostly mzdy reálně o 4,1 procenta. To je nejlepší výsledek za celou dekádu. Průměrná mzda tak činí už 29 050 korun.

Navíc klesla nezaměstnanost nejméně kvalifikovaných. Mezi lidmi se základním vzděláním se snížila z 21 procent na 11 procent. Lidí, kteří jsou bez práce déle než jeden rok, je už jen 50 tisíc. Při bližším pohledu na data je ale patrné, že se tu zároveň děje něco podivného. Stále se zvyšuje rozdíl mezi počtem nezaměstnaných, které hlásí úřady práce a Český statistický úřad (viz box).

Podle úřadu práce bylo nezaměstnaných za třetí čtvrtletí přibližně 300 tisíc. Statistici ale hlásí za stejné období 150 tisíc lidí bez práce. Rozdíl tak činí celých 150 tisíc lidí. Otázkou je, kam tito lidé zmizeli.



Tak vysoký rozdíl tu v minulých letech nebyl. Ještě před čtyřmi roky šlo jen o 1,5 násobek. Letos už je to rovný dvojnásobek. Zřejmě se tak zvýšil počet případů zneužívání pomoci v nezaměstnanosti. Lidé jsou zkrátka nahlášeni na úřadu práce, a přitom někde pracují na černo.

Dostávají tak nezdaněnou mzdu a ještě příspěvky od státu. Nicméně otázkou zůstává, co za tím stojí. Rostoucí ekonomika jistě znamená i vyšší možnosti přivýdělku na černo. V období podobné konjunktury před finanční krizí ale takový extrém ani zdaleka nepanoval.

Klíč k rozluštění zřejmě nabídla Exekutorská komora a Česká správa sociálního zabezpečení. Obě instituce letos zveřejnily poměrně mrazivá čísla. V České republice čelí exekuci přes 800 tisíc lidí, počet těch, kteří mají 10 a více exekucí, vzrostl za tři roky o 245 procent na 145 tisíc. To jsou lidé, kteří nemají absolutně žádnou naději, že své dluhy dokážou někdy splatit.



Odbor pro sociální začleňování při Úřadu vlády pak odhaduje, že počet lidí, kteří se kvůli dluhům uchylují k práci na černo (zcela či částečně), nebo úplně rezignují a zůstávají na dávkách, je minimálně přes 200 tisíc. Firmy tak přichází o zaměstnance, stát o miliardy na odvodech a vyplacených dávkách a samotné lidi čeká důchod v chudobě.

Že se tak skutečně děje, naznačují i varovné signály z dat správy sociálního zabezpečení. Do důchodu odchází stále více lidí s exekucemi. Navíc jsou důchody mnohdy tak nízké, že jim správa nemůže ani nic strhnout. Zatímco na první pohled je na tom trh práce nejlépe v historii, při hlubším pohledu se tu začíná hýbat svah, který by jednou mohl přerůst v lavinu.



Zneklidňující je, že navzdory proklamacím se k řešení problémů stovek tisíc lidí nikdo moc nemá. Novely exekučního řádu a insolvenčního zákona se nepodařilo za celý rok schválit. První se neprošla kvůli obstrukcím, druhá pro nezájem poslanců.

Dalším problémem pak zůstává postavení žen an pracovním trhu. Zaměstnanost mezi muži už je v Česku téměř tři roky nejvyšší z celé EU, u žen stále zůstává na 11. pozici. Mzdy žen jsou nadále výrazně nižší a pořídít si dítě znamená pro ženu z pohledu pracovního trhu velké břímě. Dle OECD je situace v Česku z tohoto pohledu jedna z nejhorších ze všech 35 zemí, které organizace sdružuje.

Hypoteční horečka

Češi si v prvních třech čtvrtletích roku půjčili téměř 80 miliard korun, zhruba 70 miliard šlo na hypotéky. Objem poskytnutých hypoték se sice zvyšoval, ale počet nových smluv byl už nižší než za stejné období roku 2016. Rostly i spotřební úvěry, které ke konci října činily 279 miliard korun. Stále je to ale na rozdíl od hypoték méně než v období let finanční krize.

Domácnosti se tak v době nízkých úroků dál zadlužovaly. Otázkou je, zda nepřeceňují své síly a zda se banky chovají při půjčování dostatečně obezřetně. Pokud si značná část Čechů nedokáže spočítat jednoduchý úrok ze sta korun, je otázkou, zda si umí spočítat, kolik je bude skutečně stát hypotéka.

Nebezpečný pak je už výše zmíněný fakt, že rostl objem prodejů hypoték navzdory poklesu jejich počtu. To znamená, že lidé si půjčují průměrně vyšší částky, zejména v důsledku rychle rostoucích cen nemovitostí, které letos dosáhly dalších rekordů.

Zdražují nejrychleji v Evropě. Čech potřebuje na byt o výměře 70 metrů čtverečních v průměru 11 ročních platů. To také nemá obdoby.

Podle České národní banky by se tak za běžné situace měla klíčová úroková sazba pohybovat v rozmezí 2,5 procenta až 3 procent. Navzdory jejímu letošnímu zvýšení poprvé po devítí letech, je ale pouze na 0,5 procenta. K chlazení trhu s půjčkami proto ČNB sáhla na řadu administrativních nástrojů - doporučení, jaký by měl být poměr splátky k příjmům dlužníka apod. Průměrné úroky na hypotékách tak od ledna vzrostly z 1,8 procenta na 2,15 procenta v listopadu.

Černá díra

Důvodem, proč nejsou sazby ČNB už dávno mnohem výš, je především situace v eurozóně i důsledky oslabování české koruny. Právě konec intervencí proti koruně byl letos jednoznačně největší událostí roku.

Po téměř čtyřech letech začala koruna znovu volně dýchat. Od dubnového konce intervencí tak česká měna vůči euru posílila už o téměř pět procent a drží se pod 26 korunami za euro. Konec intervencí ale také přinesl ohromný příliv spekulativního kapitálu. Odhad z března počítal se 60 miliardami dolarů.



Pro spekulanty šlo o snadný výdělek. Nakoupili například české dluhopisy – díky tomu se úrok krátkodobých i letos držel v minusu. Následně stačilo počkat na konec intervencí a vydělat na posílení koruny.

Problém je, že to nemohou udělat všichni najednou. V takovém případě by koruna výrazně oslabila a spekulanti by se místo zisku dočkali ztráty. Proto je těžké odhadnout, kolik miliard spekulativního kapitálu stále v Česku zůstává a vyčkává.

I s tímto musí ČNB počítat při zvyšování sazeb. Nicméně největší riziko představuje situace v eurozóně, kde jsou stále úroky pod nulou a pokračují intervence. Pokud by ČNB zvedla sazby příliš, vzali by Česko investoři útokem kvůli vyšším úrokům. To by vedlo k průdkému posílení koruny, což by mohlo zlomit vaz exportérům.

Samotné posílení koruny ale vyrábí i sekyru v účetnictví ČNB. Vzhledem k tomu, že sedí na balíku eur, které nakupovala v době, kdy držela korunu na uzdě, jí nyní vzniká ztráta. Dosáhla už 244 miliard korun. Podle ČNB je pouze účetní.

Ozývají se ale i hlasy, které tvrdí, že má reálné dopady. Například v tom, že díky tomu státní kasa na dlouhé roky neuvidí od ČNB ani korunu. Za běžné situace by totiž měla ČNB část zisku odvádět právě státu, jak se to děje například ve Švýcarsku. V loňském roce se díky tomu dostal federální rozpočet do přebytku. Na to si Česko kvůli intervencím může na dlouho nechat zajít chuť.

Ztráta ČNB se bude pravděpodobně ještě zvyšovat, byť samotná eura ČNB investovala a část z nich převedla na jiné měny. Ztrátu nevytváří jen posilování koruny ale i rostoucí úroky, které musí platit bankám za to, když si u ní něco uloží. Na druhou stranu je nutné si uvědomit, že intervence pomohly nakopnout českou ekonomiku a i díky nim je v současném „ekonomickém rauši“. Intervence tak přinesly do státního rozpočtu miliardy korun formou vyššího výběru daní.

Česká výheň

Státní rozpočet byl na letošek naplánovaný s deficitem 60 miliard korun, ale podle odhadu ekonomů bude skutečný kolem 25 miliard, možná méně. Na příští rok se plánuje schodek ve výši 50 miliard.

Hlavním důvodem lepšího letošního výsledku je rostoucí ekonomika. Roste výběr daní a navzdory vyšším výdajům na důchody klesl i důchodový schodek. Klesat začal jen výběr firemních daní, společnostem se snižují zisky v důsledku rostoucích nákladů na mdy.

České hospodářství se ale už přehřívá. Dle statistik je to české třetí nejvíce „rozhicované” v rámci všech 35 zemí OECD. Ideální stav překonává o 2,336 procenta.

O přehřívání vypovídá i vyšší inflace, která se dostala nad cíl ČNB a za listopad je na 2,6 procenta. Před rokem byla meziroční inflace na hodnotě 1,5 procenta.

Máslo, vejce a penzisté

Na sociálních sítích lidé šířili videa, na nichž jsou natočení zejména starší lidé, jež se doslova perou o zlevněné máslo. Podle ČSÚ má až 65 procent penzistů problém vyjít se svými příjmy. Neřešitelný je pro ně nenadálý výdaj už ve výši 9900 korun.

Příští rok si polepší kvůli změně výpočtu valorizace u průměrné penze o 475 korun, ta nyní činí 11 828 korun. Přesto je skupina obyvatel nad 65 let jediná, kde v posledních letech kontinuálně roste procento lidí ohrožených chudobou. Posměšky nad zápasem o zdražující máslo tak nejsou příliš na místě.



A do výšin nešly jen ceny másla. Rekordmanem jsou vejce, která přidala od loňského prosince 52 procent. Stejně jako máslo podražily i pomeranče, ty přidaly 26 procent. O pětinu podražila jablka. Naopak výrazně zlevnil cukr…

Rok 2017 byl pro českou ekonomiku jako celek úspěšný. Domácnostem rostly rekordně mzdy, nezaměstnanost dále klesala. Navíc díky konci intervencí mohou Češi nakupovat v zahraničí levněji. Samotné uvolnění koruny také dopadlo hladce bez větších turbulencí. Stát vybral miliardy navíc na daních a půjčoval si za záporný úrok.

Zároveň se ale pod rouškou úspěchu skrývají zárodky problémů, které by v budoucnu mohly Česko tvrdě zasáhnout. Pokud budou ponechány bez povšimnutí.