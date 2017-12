Vánoce byly u Schrödingerových nejrozpačitější období roku. Pod stromečkem dlouho ležela hromada dárků, které se všichni báli otevřít. V uplynulém roce svět díky vědeckému poznání právě takovou hromadu dárků dostal. Některé z nich se báli otevřít i samotní vědci.

Svět objevil nový druh fúze, zároveň i nový druh zbraně. Dokázal poprvé editovat DNA člověka. Otevřel cestu k léčení těžkých nemocí, ale také ke konci lidského druhu, jak jej známe.

Minulý rok vás Hospodářské noviny zavedly až k počátku světa. Tentokrát se vydáme na výpravu k základním kamenům reality.

Nebe a peklo

Letošní objev kvarkové fúze vyděsil vědce natolik, že přemýšleli, zda jej vůbec zveřejnit. V nitru hvězd probíhá slučování lehkých atomů, vznikají přitom těžší atomy a zároveň se uvolňuje velké množství energie. Proto jsou hvězdy zdrojem tepla a světla.

Jde o termojadernou fúzi, která je mnohem účinnější než jaderné štěpení, kde se naopak těžké atomy štěpí na lehčí. Takové reakce pohání například Temelín.

Objev fyziků Marka Karlinera a Jonathana Rosnera ale ukazuje, že fúze se zřejmě netýká jen světa atomů, ale i subatomárních částic. Konkrétně jde o kvarky, z nichž se skládají například protony. Při kvarkové fúzi tak nevznikají atomy, ale právě subatomární částice jako protony. Konkrétně by měli vznikat dva nedávno objevení zástupci baryonů. Jde tedy o termojadernou fúzi v menších rozměrech.

To ale neznamená, že se uvolní i méně energie. Právě naopak. Kvarková fúze by byla, co se týče uvolněné energie, několikrát bohatší než fúze s atomy.

Pro energetiky je už jen spuštění termojaderné fúze s atomy snem. Lidstvo by získalo neomezený a levný zdroj energie. Případné kvarkové elektrárny by ale mohly být ještě o řád výkonnější.

To stejné ale platí i pro zbraně. V současnosti nejděsivější vodíková bomba funguje právě na principu termojaderné fúze. Díky tomu je mnohem výkonnější než atomová.

Například výbuch sovětské vodíkové bomby Car rozbíjel tabulky skla na 900 kilometrů daleko. Seizmická vlna oběhla třikrát celou planetu a světlo z výbuchu bylo viditelné na tisíc kilometrů daleko. Kvarková bomba by byla ještě mnohonásobně silnější.

Zatímco termojaderné bomby už jsou desítky let realitou, fúzní elektrárny stále nikde nestojí. Podobný scénář se proto nabízí i zde. Proto autoři objevu dlouze zvažovali, zda nemají výsledky svého výzkumu utajit. Nakonec ale došli k závěru, že sestavení kvarkové bomby je v principu extrémně obtížné, zdali vůbec možné, a tak minimálně mimo dosah současných technologií. To stejné ale bohužel platí i pro případné energetické využití kvarkové fúze.

Nicméně spuštění jednotlivých kvarkových fúzních reakcí by měly být schopné už současné urychlovače. První pokusy lze očekávat v následujících letech. Studium vstupování kvarků do fúzních reakcí tak může přinést pokrok i ve výzkumu vzniku vesmíru.

Naše matky

Spojením kvarků vznikají mimo jiné i protony a neutrony. Následně stačí přidat elektrony a vznikne atom. To se stalo při zrodu vesmíru, tehdy ale byly stvořeny prakticky jen vodík a helium. Teprve při již zmíněné termonukleární fúzi uvnitř hvězd vznikly další prvky. Proces se vždy z energetických důvodů zarazí u železa. Otázkou tak je, kde se vzalo zlato, platina, uran a celá řada těžkých prvků.

Vědci věděli, že tyto prvky musely vzniknout při smrti hvězd. Dominantním zdrojem měly být supernovy, tedy výbuchy výjimečně hmotných hvězd. K nim dojde ve chvíli, kdy se právě u železa zastaví proces fúze. V říjnu se ale podařilo detektorům Ligo a Virgo zachytit gravitační vlny šířící se od srážky dvou neutronových hvězd a vědci zřejmě budou muset přehodnotit své dosavadní přesvědčení.

Neutronová hvězda je pozůstatek supernovy a skládá se z neutronů. Vyznačuje se extrémní hustotou a je poměrně malá. Hmota nabraná čajovou lžičkou by vážila miliardu tun, samotná hvězda pak nemusí mít průměr větší, než je cesta z jednoho konce Prahy na druhý. Její gravitace je ale naopak těžko představitelná. Pokud by člověk skočil na její povrch ze stolu vysokého jeden metr, dopadl by rychlostí několika milionů kilometrů za hodinu.

Při srážce neutronových hvězd pak dojde k obřímu výbuchu – kilonově. Tento výbuch na podzim zaznamenal i Hubbleův teleskop a potvrdil, že při něm vznikly právě zmíněné těžké prvky. Veškeré zlato na Zemi a řada dalších prvků tak pravděpodobně pochází právě z neutronových hvězd. Kdyby hvězdy neumíraly, lidé by tu nikdy nebyli.

Zázračné materiály

Se samotnými prvky, které stvořily hvězdy, si pak lze pohrávat dál. Za různých teplot nebo tlaků mají zcela jiné vlastnosti. Asi nejvděčnějším příkladem je uhlík. Může být diamantem i tuhou v tužce.

Týmu čínských a amerických fyziků se pak letos podařilo připravit skelný uhlík. Vědci ho připravili tak, že atomy uhlíku vystavili extrémnímu tlaku a teplotě při 1000 stupních Celsia. Uhlík tak vytvořil zcela unikátní strukturu. Je extrémně pevný, zároveň ohebný, a navíc vede elektřinu.

Nicméně energetickou revoluci slibuje svatý grál materiálové fyziky. Po více než 80 letech od předpovědi se vědcům z Harvardu podařilo připravit kovový vodík.

Kovový vodík by měl být dle předpovědi supravodivý při pokojových teplotách. Spojení supravodivosti za pokojové teploty a stability jsou vlastnosti materiálu, o kterých sní nejen fyzici, ale i průmyslníci, výrobci IT nebo vesmírné agentury.

Při průchodu elektřiny supravodivým materiálem je jeho odpor prakticky nulový a nedochází ke ztrátám v podobě tepla. Problém je, že se zatím jediný vzorek ztratil. Někteří vědci navíc uvádějí, že o skutečný kovový vodík jít nemuselo.

I kdyby se nepodařilo přípravu svatého grálu zopakovat v dohledné době, je tu naděje v podobě tekutého světla, které taktéž vykazuje supravodivost. Odborníci navíc letos prokázali, že ho je možné připravit i za pokojové teploty. Nicméně strukturou i přípravou se tekuté světlo zcela liší od výše zmíněných prvků.

Světlo se někdy chová jako částice, někdy jako vlna. Vždy ale cestuje přímo. To je důvod, proč například člověk nevidí za roh. Za určitých podmínek se ale světlo může začít chovat jako takzvaný Bose-Einsteinův kondenzát, který se někdy označuje za páté skupenství hmoty. Světlo se tak „změní v kapalinu“a předměty začne obtékat. A to je právě tekuté světlo.

Šach mat



IBM letos ohlásilo úspěšné dokončení kvantového počítače s 50 qubity. Brzy tak dosáhne kvantové nadřazenosti, kdy v mnoha ohledech překoná i nejvýkonnější superpočítače.

Ve světě mikrosvěta fungují věci zcela odlišně od naší zkušenosti. Částice mohou být na více místech současně, vytváří takzvané superpozice. A na tomto principu fungují kvantové počítače.

Místo bitů jsou tyto počítače vybavené schizofrenními qubity. Zatímco jeden bit může být pouze ve stavu 0, nebo 1, qubit je v obou zároveň. Se dvěma qubity tak lze provést čtyři výpočty zároveň. Se 100 qubity už jde o 100 miliard miliard miliard výpočtů.

Pokud chce klasický počítač při hře v šach naplánovat tři kola dopředu, musí projít přibližně devět milionů tahů. Kvantový počítá se všemi současně. Tudíž mu při určitém množství qubitů stačí udělat tři kroky místo devíti milionů.

Poměrně zajímavé je, že kvantový počítač tak v principu bude schopen provádět víc výpočtů, než je částic ve vesmíru. Otázkou pak je, kde se tyto výpočty zrealizují. Vědci jasnou odpověď neznají, někteří ale předpokládají, že k výpočtům bude docházet v paralelních vesmírech. Tedy že kvantové počítače mohou být zároveň i důkazem existence těchto paralelních světů.

Letos se také podařilo položit základy tekutým počítačům. Američtí inženýři dokážou současné elektronické komponenty, které bývají z mědi nebo stříbra, vyrobit ze směsi galia a india.

Zlomový je především fakt, že právě tato slitina se chová při pokojové teplotě jako kapalina. Zatím vytvořili jen tranzistory, ale právě ty jsou pro fungování počítačů klíčové.

Hommo deus

Jednou tak bude možná člověk disponovat energií z kvarkové fúze, přenášet ji budou bez ztráty vodiče z kovového vodíku. Díky zázračným materiálům postaví výtah na orbitu, stanici na Měsíci nebo na Marsu. Bude mít k dispozici supervýkonné počítače. K dobytí sluneční soustavy ale potřebuje ještě něco. Vylepšit sám sebe.

V říjnu unikla informace, že NASA uvažuje nad tím, že astronautům mířícím na Mars bude editovat DNA. Upraví ji tak, aby lidský organismus lépe odolával kosmickému záření. Před ním marsovská atmosféra není schopná chránit tak dobře jako zemská.

Samotná editace DNA letos oslavila monstrózní úspěch. Vůbec poprvé byla provedena na člověku za účelem odstranění geneticky dané nemoci. Léčený pacient trpí Hunterovým syndromem, který by mu výrazně zkrátil život. Pokud se ukáže, že byl zákrok úspěšný, což se dozví veřejnost během ledna či února, pacient bude vyléčen.

Od této chvíle pak bude možné léčit dědičná postižení. Zároveň se otevírá příležitost uměle vylepšit člověka. Může to být cesta, jak vyrovnat krok s umělou inteligencí, ze které mají mnozí vědci, nehlasitěji varuje Stephen Hawking, strach. Svět tak s napětím čeká, jak dopadne léčba Briana Madeauxe.

Musk, Měsíc, Mars

Světové pódium bude příští rok bezesporu patřit Elonu Muskovi. Už v lednu svět zatají dech, až Musk otestuje těžkou raketu Falcon Heavy. Raketa je recyklovatelná, tedy mnohem levnější na provoz než běžně využívané rakety, které shoří v atmosféře.

Nejvýkonnější Falcon bude při startu vážit 1400 tun a měřit 70 metrů, větší už byly jen rakety Saturn V, se kterými startovaly mise Apollo. Na oběžnou dráhu bude vynášet těžké náklady a vydá se také k Měsíci.

Ostatně poprvé od konce Apolla se příští rok vydá lidstvo k Měsíci. Dva platící pasažéry k luně pošle právě Elon Musk. Nicméně není to ani zdaleka vše, letos ohlásila Muskova společnost SpaceX sérii úspěšných testů výkonných motorů Raptor.

Ty firma připravuje pro BFR (Big Falcon Rocket nebo někdy Big F**** Rocket), což bude supertěžká raketa, která už vyrazí k Marsu. Výroba začne příští rok.

V roce 2018 také do vesmíru odstartují lovci exoplanet. NASA vyšle satelit TESS, který bude pozorovat nejbližších 200 tisíc jasných hvězd. ESA zase odpálí satelit CHEOPS, který bude zkoumat již známé exoplanety. Skutečné pozdvižení ve výzkumu vesmíru přijde až přespříští rok.

Odstartuje teleskop Jamese Webba, jenž nahradí Hubbleův teleskop. Webb měl přitom odstartovat už v roce 2018, kvůli technickým potížím a následnému testování se ale start o rok odložil.