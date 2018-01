Československo

Lepší postavení ve světě, silnější hokejový tým nebo také ekonomický nesmysl. To jsou argumenty pro, či proti obnovení Československa. Alespoň tedy z pohledu několika tisíc čtenářů, kteří odpovídali v dotazníku HN na hypotetickou otázku, zdali by si přáli vrátit společný stát.



Od vzniku Československa uplynulo 100 let a od vzniku samostatné České republiky 25 let. Hospodářské noviny vám přináší zprávu o tom, kam oba národy dokráčely a zda by mohlo mít obnovení Československa nějaký smysl.

Slovensko sa prebralo

Výrazná ekonomická převaha českých zemí nad Slovenskem už dávno neplatí. Ještě v roce 1992 byl slovenský HDP na obyvatele v paritě kupní síly na úrovni 67 procent českého. V současnosti jsou už na 95 procentech. Parita kupní síly zohledňuje různé ceny v daných ekonomikách.

Například v produktivitě práce vyjádřené v HDP na odpracovanou hodinu jsou Slováci výkonnější než Češi už od roku 2006. Slovenský zaměstnanec je také o pár centů dražší než český. Mzdy jsou na Slovensku na 98 procentech mezd českých. Kdy Slováci předběhnou Čechy i zde, už je tak jen otázka času.



V případě růstu HDP na tom bylo v roce 2017 lépe Česko, v následujících letech by ale mělo růst rychleji zase Slovensko. Obě ekonomiky mají také podobnou strukturu. Dokládá to i složení exportu, v obou ekonomikách mají významnou roli automobily. Obě země jsou si výjimečně podobné i při srovnání struktury vývozu zhlediska přidané hodnoty (viz box).

Palčivý rozdíl ale panuje v míře nezaměstnanosti. Zatímco v Česku hlásí úřady práce 3,5 procenta nezaměstnaných lidí, na Slovensku činí nezaměstnanost 5,95 procenta. Viditelný rozdíl mezi oběma zeměmi je také v měnovém vývoji. Zatímco Slovensko v roce 2009 přijalo euro, Česká republika zůstala u vlastní měny.



V indexech kvality života si Češi pořád vedou lépe než Slováci, byť rozdíly jsou většinou minimální. Tyto indexy zohledňují i pohled samotných občanů na situaci v jejich zemi a jejich spokojenost se současným stavem.

Zmíněná data mluví o tom, jak velký kus cesty Slováci ušli. Zdá se, že se s několika výjimkami dokázali za 25 let přiblížit Česku na dosah.



Přes to všechno ale mnoho Slováků odchází do Česka. Zatímco ještě v roce 2001 jich žilo v Česku něco málo přes 20 tisíc, dnes jich je už přes 107 tisíc. V dohledné době se zřejmě stanou také nejpočetnější menšinou. V současnosti jsou první Ukrajinci, těch žije v Česku bezmála 110 tisíc.

Slováci žijící v Česku jsou věkovou strukturou mnohem mladší než Češi žijící na Slovensku. Nejčastěji totiž odchází do Česka za prací nebo studovat. Dává to smysl, neboť v Česku je na tom, jak je výše uvedeno, trh práce lépe a více lákají i české univerzity.

Slováky navíc netíží jazyková bariéra, protože například české vysoké školy slovenštinu ve velké míře tolerují. Z šetření Českého statistického úřadu vyplývá, že většina Slováků žije v Praze, Brně, Plzni, Ostravě a Mladé Boleslavi.

Slováci patří do rodiny

Český národ není k cizincům příliš tolerantní. V různých žebříčcích se umisťuje pravidelně na chvostu. Slováci jsou ale raritou. V průzkumu CVVM měli lidé vyjádřit, jak moc jim je daná země sympatická, či nesympatická. Hodnotit měli od jedničky do pětky, kdy pět znamená velmi nesympatická.



Jediné Slovensko mělo průměr lepší než dvě. Teprve až s poměrně velkým odstupem za ním se umístilo Švédsko. O unikátním vztahu Čechů k Slovákům vypovídají i výsledky dotazníku HN mezi několika tisíci čtenářů(viz box).

Na otázku, jaký je jejich vztah ke Slovákům, odpovědělo 78 procent čtenářů, že kladný či spíše kladný. Negativně jej hodnotilo pouze osm procent lidí, zbytek Slováky vnímá neutrálně. V dotazníku lidé často používali slova jako bratři, sestry. Lze tak usuzovat, že mnoho lidí vnímá Slováky více jako součást rodiny než jako cizince.



Hospodářské noviny se ptaly i na další otázky týkající se přímo výročí rozpadu společného státu. Většina respondentů, jak ukazují grafy níže, rozdělení Československa lituje. Platí, že čím starší dotázaný byl, tím častěji se uchýlil právě ke kladné odpovědi. Neutrální odpověď volili zejména nejmladší lidé.

Drtivá většina respondentů si myslí, že o rozdělení republiky mělo být rozhodnuto v referendu. Zde se model HN opět shoduje s průzkumy veřejného mínění. V případě modelu by si referendum bývalo přálo 68 procent všech dotázaných. Pouze pětina je proti.

Další otázka byla zaměřená spíše na emoce. U 47 procent dotázaných budí rozdělení Československa pocit nespravedlnosti. Pramení především z absence referenda, kdy lidi mrzí, že o takto důležité otázce nemohli hlasovat sami.

Průzkumy mezi českou a slovenskou populací na téma rozdělení Československa probíhají poměrně často. Bohužel ale zřejmě žádnou agenturu nenapadlo přidat čistě hypotetickou otázku, zda by byli Češi pro obnovení společného státu.

Právě tuto otázku před dekádou položila Slovákům agentura MVK a výsledky byly zajímavé. Vyplynulo z ní, že by si většina Slováků přála žít zase s Čechy ve společném státě. V současnosti už může být poměr hlasů zase jiný.

Hospodářské noviny se proto rozhodly tuto otázku položit v Česku svým čtenářům. Výsledky dopadly obdobně jako před 10 lety na Slovensku. Těsná většina dotazovaných by byla pro obnovení společného státu. Pro by hlasovalo 49 procent dotázaných a proti 48 procent. Zbylí zvolili odpověď nevím.



HN se následně ptaly, proč si dotyčný přeje, či nepřeje obnovení Československa. Z dat vyplynulo, že pokud respondent byl pro obnovení státu, tak nejčastěji uváděl jako důvod lepší postavení ve světě, návrat ke značce Made in Czechoslovakia, jednotu nebo i silnější hokejový tým. Naopak odpůrci této myšlenky argumentovali, že je to ekonomický nesmysl nebo že Československo bylo umělý slepenec a dnes už nemá místo.



Čtenářům jsme také položili otázku, co se jim jako první vybaví, když se řekne Československo. Převažují slova odkazující k první republice nebo Masarykovi. Významné zastoupení těchto konotací je především u nejmladší skupiny obyvatel. Starší ročníky často uváděly slova jako nostalgie nebo mládí. V případě všech zmíněných odpovědí platilo, že dotyčný byl zároveň většinou i pro obnovení společného státu.

Naopak pokud čtenář uvedl jako první asociaci slova komunismus, Husák nebo historie, hlasoval by většinou proti obnovení. Odpovědi na otázky dotazníku si můžete projít v galerii.

Obnovení Československa

V minulosti Československo tížil fakt, že země byla, co se týče vyspělosti, poměrně nesourodá. Čechy byly mnohem vyspělejší než oblasti na východním Slovensku, nemluvě o Podkarpatské Rusi. Proto docházelo k transferům směrem na východ.

Dnes jsou si ekonomiky obou zemí blíže než kdy dříve. Podle hlavního ekonoma společnosti Cyrrus Lukáše Kovandy to je sice pravda, ale rozdíly podle něj stále přetrvávají. “Vznikem druhého Československa by získali více Slováci než my. My bychom dost možná spíše ztratili, alespoň tedy přechodně,” vysvětluje.

Právě pře o to, kdo na koho víc doplácí, byly časté spory v období společného státu. Kovanda dodává, že je nutné mít na paměti vývoj v sousedním Německu. I tam se podle něj navzdory masivním transferům za více než čtvrt století úroveň zcela srovnat nepodařilo. Podle nedávného průzkumu více Slováků než Čechů uvádí, že by se dnes měli lépe, kdyby společný stát zůstal zachován.

Petr Sklenář. Podle něj to vzhledem k tomu, že jsou oba státy součástí Evropské unie, nedává příliš smysl. Myslí tím fakt, že by spojením obou republik nevznikl pro české a slovenské firmy větší trh.

Nad ekonomickými dopady obnovení Československa se zamýšlel i hlavní ekonom J&T Banky

Obzvláště problémová by podle něj byla koordinace hospodářské politiky – tedy nastavení daní, důchodového systému atd. “Důležité by bylo, zda by nové Československo bylo unitární stát, federace nebo konfederace. Problém nemusí být ekonomická stránka, ale politické uspořádání, které pak má dopady i do ekonomické roviny,” dodává Sklenář.

Kromě negativ ale uvádí i několik pozitivních věcí, které by druhé Československo mohlo přinést. Pokud by se ukázalo, že Slovensku nevyhovuje euro, tak by hypotetické přijmutí československé koruny mohlo být cestou, jak z toho ven. Zároveň upozorňuje, že otázka měny je v současnosti spíš politickým než ekonomickým tématem.

Podle dat se však nezdá, že by se konvergence Slovenska k západním zemím po přijetí eura zabrzdila. Možná by naopak spojení obou států mohlo být cestou, jak zavést euro v Česku, což by firmy mohly přivítat. Mimo jiné i toto zmiňovali někteří čtenáři HN jako důvod, proč by si přáli obnovení společného státu.

Sklenář jmenuje ještě jedno pozitivum. Češi by mohli přijmout některé slovenské reformy, aby zjednodušili státní správu a daňový systém. Zároveň ale dodává, že by to také mohlo dopadnout úplně naopak – český systém by se dostal na Slovensko. Někteří čtenáři HN, již by hlasovali proti obnovení, uváděli, že si nepřejí, aby Češi stáhli Slováky do podle jejich názoru právě této nepřehledné české džungle.

Argumentem pro obnovení může být zlepšení vyjednávací pozice ve světě. Přece jen země s 16 miliony obyvatel by měla větší váhu při rozhodování například v rámci evropských institucí. Opominout samozřejmě nelze ani neekonomické důvody, jako je právě nostalgie či sentiment v podobě značky Made in Czechoslovakia. V současném světě by nicméně obnovení Československa čistě z ekonomického pohledu pravděpodobně přineslo víc problémů než výhod.



Možného spojení obou států by se možná mohli Češi a Slováci dočkat jen v nějaké krajní situaci, jakou by byl rozpad Evropské unie. “Pokud by hypoteticky k rozpadu EU došlo, bylo by nutné tento celek něčím nahradit. Domnívám se, že by k česko-slovenskému spojení došlo, ne však jako společného státu, jednalo by se pouze o hospodářskou unii,” uvádí historik a ekonom Pavel Szobi z Evropského univerzitního institutu ve Florencii.

Na otázku, zda sám lituje rozpadu Československa, odpovídá dvojím způsobem: “V osobní rovině rozdělení Československa dodnes hluboce lituji. Pokud se mě ale ptáte jako historika, odpovím, že přestože se ve své době jednalo o rozporuplné rozhodnutí, důsledky rozdělení hodnotím pozitivně.”